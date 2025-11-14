Cinéma Les Templiers Festival Alimenterre 2025 Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Festival Alimenterre 2025

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-14

Retrouvez-nous pour deux séances spéciales dans le cadre du Festival Alimenterre 2025.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Join us for two special screenings as part of the Alimenterre 2025 Festival.

German :

Treffen Sie uns für zwei Sondervorstellungen im Rahmen des Festivals Alimenterre 2025.

Italiano :

Unisciti a noi per due proiezioni speciali nell’ambito del Festival Alimenterre 2025.

Espanol :

Acompáñenos en dos proyecciones especiales en el marco del Festival Alimenterre 2025.

