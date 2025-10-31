Cinéma Les Templiers fête Halloween avec le ciné-club jeune 28 ans plus tard Place du Temple Montélimar
28 ans plus tard
1h55 vost
interdit aux -16 ans
Réalisé par Danny Boyle
Avec Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Alfie Williams
Grande-Bretagne horreur
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
28 years later
1h55 ? vost
forbidden to under 16s
Directed by Danny Boyle
Starring Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Alfie Williams
Great Britain horror
German :
28 Jahre später
1h55 ? vost
verboten für -16 Jahre
Regie: Danny Boyle
Mit Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Alfie Williams
Großbritannien Horror
Italiano :
28 anni dopo
1h55 ? vost
vietato ai minori di 16 anni
Diretto da Danny Boyle
Con Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Alfie Williams
Gran Bretagna horror
Espanol :
28 años después
1h55 ? vost
prohibida a menores de 16 años
Dirigida por Danny Boyle
Con Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Alfie Williams
Gran Bretaña terror
