Cinéma Les Templiers fête Halloween avec le ciné-club jeune Dernier train pour Busan Place du Temple Montélimar vendredi 31 octobre 2025.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31 20:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Dernier train pour Busan (2016)
1h58 vost
interdit aux -12 ans
Réalisé par Sang-Ho Yeon
Avec Gong Yoo, Yu-mi Jung, Dong-seok Ma
Corée du Sud action, épouvante
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Last Train to Busan (2016)
1:58 ? vost
forbidden for under 12s
Directed by Sang-Ho Yeon
Starring Gong Yoo, Yu-mi Jung, Dong-seok Ma
South Korea action, horror
German :
Letzter Zug nach Busan (2016)
1h58 ? vost
verboten für Kinder unter 12 Jahren
Regie: Sang-Ho Yeon
Mit Gong Yoo, Yu-mi Jung, Dong-seok Ma
Südkorea Action, Horror
Italiano :
L’ultimo treno per Busan (2016)
1h58 ? vost
vietato ai minori di 12 anni
Diretto da Sang-Ho Yeon
Interpreti: Gong Yoo, Yu-mi Jung, Dong-seok Ma
Corea del Sud azione, horror
Espanol :
El último tren a Busan (2016)
1h58 € vost
prohibida para menores de 12 años
Dirigida por Sang-Ho Yeon
Protagonizada por Gong Yoo, Yu-mi Jung, Dong-seok Ma
Corea del Sur acción, terror
