Cinéma Les Templiers Focus George Orwell 2+2 = 5 Place du Temple Montélimar

A l’occasion de la sortie du nouveau documentaire de Raoul Peck, et en partenariat avec l’Université Populaire. A 16h La Ferme des animaux, adaptation de son roman éponyme en animation. A 20h30, Orwell 2+2 = 5, le documentaire de Raoul Peck.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

On the occasion of the release of Raoul Peck?s new documentary, and in partnership with the Université Populaire. At 4pm, Animal Farm, an animated adaptation of his novel of the same name. At 8:30pm, Orwell 2+2 = 5, Raoul Peck’s documentary.

