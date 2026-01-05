Cinéma les Templiers Focus George Orwell La Ferme des animaux Place du Temple Montélimar

Cinéma les Templiers Focus George Orwell La Ferme des animaux

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-21 16:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

A l’occasion de la sortie du nouveau documentaire de Raoul Peck, et en partenariat avec l’Université Populaire de Montélimar deux projection autour de l’écrivain anglais !

Séance suivie d’un échange avec les CJC (Conseillers Jeunes Citoyens)

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

To coincide with the release of Raoul Peck?s new documentary, and in partnership with the Université Populaire de Montélimar: two screenings focusing on the English writer!

Screening followed by a discussion with the CJCs (Conseillers Jeunes Citoyens)

