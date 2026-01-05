Cinéma les Templiers Focus George Orwell La Ferme des animaux Place du Temple Montélimar
Cinéma les Templiers Focus George Orwell La Ferme des animaux Place du Temple Montélimar samedi 21 février 2026.
Cinéma les Templiers Focus George Orwell La Ferme des animaux
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 16:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
A l’occasion de la sortie du nouveau documentaire de Raoul Peck, et en partenariat avec l’Université Populaire de Montélimar deux projection autour de l’écrivain anglais !
Séance suivie d’un échange avec les CJC (Conseillers Jeunes Citoyens)
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To coincide with the release of Raoul Peck?s new documentary, and in partnership with the Université Populaire de Montélimar: two screenings focusing on the English writer!
Screening followed by a discussion with the CJCs (Conseillers Jeunes Citoyens)
L’événement Cinéma les Templiers Focus George Orwell La Ferme des animaux Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération