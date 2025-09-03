Cinéma Les Templiers Frantz Fanon Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Frantz Fanon Place du Temple Montélimar mercredi 3 septembre 2025.

Cinéma Les Templiers Frantz Fanon

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-03

fin : 2025-09-09

Date(s) :

2025-09-03

1h31

Réalisé par Abdenour Zahzah

Avec Alexandre Desane, Gérard Dubouche, Nicolas Dromard

Algérie, France / biopic

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

1h31

Directed by Abdenour Zahzah

With Alexandre Desane, Gérard Dubouche, Nicolas Dromard

Algeria, France / biopic

German :

1h31

Regie: Abdenour Zahzah

Mit Alexandre Desane, Gérard Dubouche, Nicolas Dromard

Algerien, Frankreich / Biopic

Italiano :

1h31

Diretto da Abdenour Zahzah

Interpreti: Alexandre Desane, Gérard Dubouche, Nicolas Dromard

Algeria, Francia / biopic

Espanol :

1h31

Dirigida por Abdenour Zahzah

Protagonistas Alexandre Desane, Gérard Dubouche, Nicolas Dromard

Argelia, Francia / biopic

L’événement Cinéma Les Templiers Frantz Fanon Montélimar a été mis à jour le 2025-07-14 par Montélimar Tourisme Agglomération