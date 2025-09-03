Cinéma Les Templiers Frantz Fanon Place du Temple Montélimar

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03
fin : 2025-09-09

Date(s) :
2025-09-03

1h31
Réalisé par Abdenour Zahzah
Avec Alexandre Desane, Gérard Dubouche, Nicolas Dromard
Algérie, France / biopic
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

1h31
Directed by Abdenour Zahzah
With Alexandre Desane, Gérard Dubouche, Nicolas Dromard
Algeria, France / biopic

German :

1h31
Regie: Abdenour Zahzah
Mit Alexandre Desane, Gérard Dubouche, Nicolas Dromard
Algerien, Frankreich / Biopic

Italiano :

1h31
Diretto da Abdenour Zahzah
Interpreti: Alexandre Desane, Gérard Dubouche, Nicolas Dromard
Algeria, Francia / biopic

Espanol :

1h31
Dirigida por Abdenour Zahzah
Protagonistas Alexandre Desane, Gérard Dubouche, Nicolas Dromard
Argelia, Francia / biopic

