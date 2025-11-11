Cinéma Les Templiers Fuori Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Fuori Place du Temple Montélimar mercredi 10 décembre 2025.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-16
2025-12-10
Réalisé par Mario Martone
Avec Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie
Italie biopic
1h57 vost
Compétition Cannes 2025
Festival du Cinéma Italien 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Mario Martone
Starring Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie
Italy biopic
1:57 ? vost
Competition ? Cannes 2025
Italian Film Festival 2025
German :
Regie: Mario Martone
Mit Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie
Italien Biopic
1h57 ? vost
Wettbewerb ? Cannes 2025
Italienisches Filmfestival 2025
Italiano :
Regia di Mario Martone
Interpreti: Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie
Italia biopic
1h57 ? vost
Concorso ? Cannes 2025
Festival del Cinema Italiano 2025
Espanol :
Dirigida por Mario Martone
Protagonistas Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie
Italia biopic
1h57 ? vost
Competición ? Cannes 2025
Festival de Cine Italiano 2025
L’événement Cinéma Les Templiers Fuori Montélimar a été mis à jour le 2025-11-06 par Montélimar Tourisme Agglomération