Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Les Templiers Fuori Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Fuori Place du Temple Montélimar mercredi 10 décembre 2025.

Cinéma Les Templiers Fuori

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-16

Date(s) :
2025-12-10

Réalisé par Mario Martone
Avec Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie
Italie biopic
1h57 vost

Compétition Cannes 2025
Festival du Cinéma Italien 2025
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Mario Martone
Starring Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie
Italy biopic
1:57 ? vost

Competition ? Cannes 2025
Italian Film Festival 2025

German :

Regie: Mario Martone
Mit Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie
Italien Biopic
1h57 ? vost

Wettbewerb ? Cannes 2025
Italienisches Filmfestival 2025

Italiano :

Regia di Mario Martone
Interpreti: Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie
Italia biopic
1h57 ? vost

Concorso ? Cannes 2025
Festival del Cinema Italiano 2025

Espanol :

Dirigida por Mario Martone
Protagonistas Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie
Italia biopic
1h57 ? vost

Competición ? Cannes 2025
Festival de Cine Italiano 2025

L’événement Cinéma Les Templiers Fuori Montélimar a été mis à jour le 2025-11-06 par Montélimar Tourisme Agglomération