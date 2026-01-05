Cinéma Les Templiers In the Mood for Love avec l’Association des échanges franco-chinois Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers In the Mood for Love avec l’Association des échanges franco-chinois Place du Temple Montélimar samedi 21 février 2026.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-21 18:30:00
2026-02-21
In the mood for love (2000) dans le cadre du cycle 2025-26 autour du cinéma chinois, en partenariat avec l’Association des échanges franco-chinois de Montélimar.
1h38 vost
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
In the mood for love (2000) as part of the 2025-26 cycle on Chinese cinema, in partnership with the Association des échanges franco-chinois de Montélimar.
1h38 ? vost
L’événement Cinéma Les Templiers In the Mood for Love avec l’Association des échanges franco-chinois Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération