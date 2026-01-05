Cinéma Les Templiers In the Mood for Love avec l’Association des échanges franco-chinois Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers In the Mood for Love avec l’Association des échanges franco-chinois

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 18:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

In the mood for love (2000) dans le cadre du cycle 2025-26 autour du cinéma chinois, en partenariat avec l’Association des échanges franco-chinois de Montélimar.

1h38 vost

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the mood for love (2000) as part of the 2025-26 cycle on Chinese cinema, in partnership with the Association des échanges franco-chinois de Montélimar.

1h38 ? vost

L’événement Cinéma Les Templiers In the Mood for Love avec l’Association des échanges franco-chinois Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération