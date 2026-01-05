Cinéma Les Templiers Isolation d’Igor Minaev, en sa présence ! Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-20 20:30:00
2026-02-20
Isolation (2023) suivie d’une table ronde avec Igor Minaev
1h22 vost
Réalisé par Igor Minaev
Ukraine documentaire
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Isolation (2023) followed by a round table with Igor Minaev
1h22 ? vost
Directed by Igor Minaev
Ukraine documentary
