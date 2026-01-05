Cinéma Les Templiers Isolation d’Igor Minaev, en sa présence ! Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Isolation d’Igor Minaev, en sa présence !

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Isolation (2023) suivie d’une table ronde avec Igor Minaev

1h22 vost



Réalisé par Igor Minaev

Ukraine documentaire

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Isolation (2023) followed by a round table with Igor Minaev

1h22 ? vost



Directed by Igor Minaev

Ukraine documentary

