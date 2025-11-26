Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Les Templiers Kika Place du Temple Montélimar mercredi 26 novembre 2025.

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-26
fin : 2025-12-02

2025-11-26

Kika 1h44

Semaine de la Critique Cannes 2025
Interdit aux -12 ans avec avertissement

Réalisé par Alexe Poukine
Avec Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba
France, Belgique drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Kika 1h44

Critics’ Week ? Cannes 2025
Under 12 with warning

Directed by Alexe Poukine
Starring Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba
France, Belgium drama

German :

Kika 1:44 Uhr

Semaine de la Critique ? Cannes 2025
Verboten für -12 Jahre mit Warnung

Regie: Alexe Poukine
Mit Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba
Frankreich, Belgien Drama

Italiano :

Kika 1h44

Settimana della critica? Cannes 2025
Sotto i 12 anni con avvertimento

Regia di Alexe Poukine
Interpreti: Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba
Francia, Belgio drammatico

Espanol :

Kika 1h44

Semana de la Crítica ? Cannes 2025
Menores de 12 años con advertencia

Dirigida por Alexe Poukine
Protagonizada por Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba
Francia, Bélgica drama

