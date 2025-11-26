Cinéma Les Templiers Kika Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-26
fin : 2025-12-02
2025-11-26
Kika 1h44
Semaine de la Critique Cannes 2025
Interdit aux -12 ans avec avertissement
Réalisé par Alexe Poukine
Avec Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba
France, Belgique drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Kika 1h44
Critics’ Week ? Cannes 2025
Under 12 with warning
Directed by Alexe Poukine
Starring Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba
France, Belgium drama
German :
Kika 1:44 Uhr
Semaine de la Critique ? Cannes 2025
Verboten für -12 Jahre mit Warnung
Regie: Alexe Poukine
Mit Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba
Frankreich, Belgien Drama
Italiano :
Kika 1h44
Settimana della critica? Cannes 2025
Sotto i 12 anni con avvertimento
Regia di Alexe Poukine
Interpreti: Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba
Francia, Belgio drammatico
Espanol :
Kika 1h44
Semana de la Crítica ? Cannes 2025
Menores de 12 años con advertencia
Dirigida por Alexe Poukine
Protagonizada por Manon Clavel, Ethelle Gonzalez Lardued, Makita Samba
Francia, Bélgica drama
L’événement Cinéma Les Templiers Kika Montélimar a été mis à jour le 2025-10-08 par Montélimar Tourisme Agglomération