Cinéma Les templiers Knit’s Island en présence du coréalisateur Place du Temple Montélimar samedi 8 novembre 2025.

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 16:15:00
fin : 2025-11-08

Date(s) :
2025-11-08

Knit’s Island (2023) 1h35 vost
Réalisé par Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L’helgoualc’h
France documentaire
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Knit?s Island (2023) 1h35 ? vost
Directed by Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L?helgoualc?h
France documentary

German :

Knit?s Island (2023) 1h35 ? vost
Regie: Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L?helgoualc?h
Frankreich Dokumentarfilm

Italiano :

Knit’s Island (2023) 1h35 ? vost
Diretto da Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L?helgoualc?h
Francia documentario

Espanol :

La isla de Knit (2023) 1h35 ? vost
Dirigida por Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L’helgoualc?h
Francia documental

