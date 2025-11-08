Cinéma Les templiers Knit’s Island en présence du coréalisateur Place du Temple Montélimar
Cinéma Les templiers Knit’s Island en présence du coréalisateur Place du Temple Montélimar samedi 8 novembre 2025.
Cinéma Les templiers Knit’s Island en présence du coréalisateur
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-11-08 16:15:00
2025-11-08
Knit’s Island (2023) 1h35 vost
Réalisé par Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L’helgoualc’h
France documentaire
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Knit?s Island (2023) 1h35 ? vost
Directed by Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L?helgoualc?h
France documentary
German :
Knit?s Island (2023) 1h35 ? vost
Regie: Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L?helgoualc?h
Frankreich Dokumentarfilm
Italiano :
Knit’s Island (2023) 1h35 ? vost
Diretto da Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L?helgoualc?h
Francia documentario
Espanol :
La isla de Knit (2023) 1h35 ? vost
Dirigida por Ekiem Barbier, Guilhem Causse, Quentin L’helgoualc?h
Francia documental
