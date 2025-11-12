Cinéma Les Templiers La Disparition de Josef Mengele Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-18
2025-11-12
La Disparition de Josef Mengele 2h16 vost
Cannes Première 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Tout public avec avertissement
Réalisé par Kirill Serebrennikov
Avec August Diehl, Friederike Becht, Dana Herfurth
Allemagne, France historique
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
The Disappearance of Josef Mengele 2h16 ? vost
Cannes Premiere 2025
Festival De l?écrit à l?écran 2025
All audiences with warning
Directed by Kirill Serebrennikov
With August Diehl, Friederike Becht, Dana Herfurth
Germany, France historical
German :
Das Verschwinden des Josef Mengele 2:16 Uhr ? vost
Cannes Premiere 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Alle Zuschauer mit Vorwarnung
Regie: Kirill Serebrennikov
Mit August Diehl, Friederike Becht, Dana Herfurth
Deutschland, Frankreich Historisch
Italiano :
La scomparsa di Josef Mengele 2h16 ? vost
Anteprima a Cannes 2025
Festival de l’écrit à l’écran 2025
Per tutti i pubblici con avvertenza
Regia di Kirill Serebrennikov
Con August Diehl, Friederike Becht, Dana Herfurth
Germania, Francia storico
Espanol :
La desaparición de Josef Mengele 2h16 ? vost
Estreno en Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Todos los públicos con advertencia
Dirigida por Kirill Serebrennikov
Con August Diehl, Friederike Becht, Dana Herfurth
Alemania, Francia histórica
