Cinéma Les Templiers La Disparition de Josef Mengele Place du Temple Montélimar mercredi 12 novembre 2025.

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-18

2025-11-12

La Disparition de Josef Mengele 2h16 vost

Cannes Première 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Tout public avec avertissement

Réalisé par Kirill Serebrennikov
Avec August Diehl, Friederike Becht, Dana Herfurth
Allemagne, France historique
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

The Disappearance of Josef Mengele 2h16 ? vost

Cannes Premiere 2025
Festival De l?écrit à l?écran 2025
All audiences with warning

Directed by Kirill Serebrennikov
With August Diehl, Friederike Becht, Dana Herfurth
Germany, France historical

German :

Das Verschwinden des Josef Mengele 2:16 Uhr ? vost

Cannes Premiere 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Alle Zuschauer mit Vorwarnung

Regie: Kirill Serebrennikov
Mit August Diehl, Friederike Becht, Dana Herfurth
Deutschland, Frankreich Historisch

Italiano :

La scomparsa di Josef Mengele 2h16 ? vost

Anteprima a Cannes 2025
Festival de l’écrit à l’écran 2025
Per tutti i pubblici con avvertenza

Regia di Kirill Serebrennikov
Con August Diehl, Friederike Becht, Dana Herfurth
Germania, Francia storico

Espanol :

La desaparición de Josef Mengele 2h16 ? vost

Estreno en Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Todos los públicos con advertencia

Dirigida por Kirill Serebrennikov
Con August Diehl, Friederike Becht, Dana Herfurth
Alemania, Francia histórica

