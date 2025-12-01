Cinéma les Templiers La Garçon et le monde suivi d’un atelier Place du Temple Montélimar
Cinéma les Templiers La Garçon et le monde suivi d’un atelier Place du Temple Montélimar lundi 29 décembre 2025.
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-29 10:00:00
fin : 2025-12-29
2025-12-29
1h22
à partir de 7 ans
Réalisé par Ale Abreu
Brésil animation
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
1h22
ages 7 and up
Directed by Ale Abreu
Brazil animation
German :
1h22
ab 7 Jahren
Regie: Ale Abreu
Brasilien Animation
Italiano :
1h22
da 7 anni
Diretto da Ale Abreu
Brasile animazione
Espanol :
1h22
a partir de 7 años
Dirigida por Ale Abreu
Brasil animación
