Cinéma Les Templiers La grande rêvasion Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers La grande rêvasion

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-08

Collectif

France animation

45 min.



à partir de 3 ans

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

