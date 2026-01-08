Cinéma Les Templiers La grazia Place du Temple Montélimar

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-10

2026-02-04

Réalisé par Paolo Sorrentino
Avec Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque
Italie drame
2h13 vost

Mostra de Venise 2025
Festival du Cinéma Italien 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Paolo Sorrentino
Starring Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque
Italy drama
2h13 ? vost

Venice Film Festival 2025
Italian Film Festival 2025

