Cinéma Les Templiers La petite dernière avec le C2R Place du Temple Montélimar

Le C2R (Centre de réhabilitation et de remédiation cognitive de Montélimar) vous propose chaque mois une projection débat, ouverte à tous.

Un temps d’échange en toute bienveillance est prévu en fin de séance.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Every month, the C2R (Montélimar Center for Rehabilitation and Cognitive Remediation) organizes a screening and debate, open to all.

At the end of the session, there’s time for a friendly chat.

German :

Das C2R (Centre de réhabilitation et de remédiation cognitive de Montélimar) bietet Ihnen jeden Monat eine Filmvorführung mit Diskussion an, die für alle offen ist.

Am Ende der Vorführung ist Zeit für einen wohlwollenden Austausch vorgesehen.

Italiano :

Ogni mese, il C2R (Centro di riabilitazione e recupero cognitivo di Montélimar) organizza una proiezione e un dibattito aperti a tutti.

Al termine della proiezione, c’è tempo per una chiacchierata amichevole.

Espanol :

Cada mes, el C2R (Centro de Rehabilitación y Remediación Cognitiva de Montélimar) le invita a una proyección y un debate abiertos a todos.

Al final de la proyección, habrá tiempo para una charla amistosa.

