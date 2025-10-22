Cinéma Les Templiers La petite dernière Place du Temple Montélimar
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-22
fin : 2025-11-11
2025-10-22
Réalisé par Hafsia Herzi
Avec Nadia Melliti, Ji-Min Park, Amina Ben Mohamed
France / drame
1h46
Prix d’interprétation féminine Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Hafsia Herzi
Starring Nadia Melliti, Ji-Min Park, Amina Ben Mohamed
France / drama
1h46
Prix d?interprétation féminine ? Cannes 2025
Festival De l?écrit à l?écran 2025
German :
Regie: Hafsia Herzi
Mit Nadia Melliti, Ji-Min Park, Amina Ben Mohamed
Frankreich / Drama
1h46
Preis für weibliche Darsteller ? Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Italiano :
Diretto da Hafsia Herzi
Con Nadia Melliti, Ji-Min Park, Amina Ben Mohamed
Francia / drammatico
1h46
Prix d’interprétation féminine ? Cannes 2025
Festival de l’écriture à l’écran 2025
Espanol :
Dirigida por Hafsia Herzi
Con Nadia Melliti, Ji-Min Park, Amina Ben Mohamed
Francia / drama
1h46
Premio de Interpretación Femenina ? Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
