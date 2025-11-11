Cinéma Les Templiers La petite fanfare de Noël Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers La petite fanfare de Noël

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-21

Un programme de quatre courts-métrages.-40 min.

à partir de 3 ans

Réalisé par Meike Fehre, Sabine Dully

Allemagne, France animation

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

A program of four short films -40 min.

from 3 years

Directed by Meike Fehre, Sabine Dully

Germany, France animation

German :

Ein Programm aus vier Kurzfilmen.-40 Min.

ab 3 Jahren

Regie: Meike Fehre, Sabine Dully

Deutschland, Frankreich Animation

Italiano :

Un programma di quattro cortometraggi 40 min.

da 3 anni

Diretto da Meike Fehre, Sabine Dully

Germania, Francia animazione

Espanol :

Un programa de cuatro cortometrajes 40 min.

de 3 años

Dirigido por Meike Fehre, Sabine Dully

Alemania, Francia animación

L’événement Cinéma Les Templiers La petite fanfare de Noël Montélimar a été mis à jour le 2025-11-05 par Montélimar Tourisme Agglomération