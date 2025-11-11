Cinéma Les Templiers La petite fanfare de Noël Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-23
2025-12-21
Un programme de quatre courts-métrages.-40 min.
à partir de 3 ans
Réalisé par Meike Fehre, Sabine Dully
Allemagne, France animation
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
A program of four short films -40 min.
from 3 years
Directed by Meike Fehre, Sabine Dully
Germany, France animation
German :
Ein Programm aus vier Kurzfilmen.-40 Min.
ab 3 Jahren
Regie: Meike Fehre, Sabine Dully
Deutschland, Frankreich Animation
Italiano :
Un programma di quattro cortometraggi 40 min.
da 3 anni
Diretto da Meike Fehre, Sabine Dully
Germania, Francia animazione
Espanol :
Un programa de cuatro cortometrajes 40 min.
de 3 años
Dirigido por Meike Fehre, Sabine Dully
Alemania, Francia animación
