Cinéma les Templiers La petite fanfare de Noël suivi d’une collation Place du Temple Montélimar

Cinéma les Templiers La petite fanfare de Noël suivi d’une collation

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 11:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Un programme de quatre courts-métrages. 40 min.



à partir de 3 ans

Réalisé par Meike Fehre, Sabine Dully

Allemagne, France animation

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

A program of four short films. 40 min.



from 3 years

Directed by Meike Fehre, Sabine Dully

Germany, France animation

German :

Ein Programm aus vier Kurzfilmen. 40 Min.



ab 3 Jahren

Regie: Meike Fehre, Sabine Dully

Deutschland, Frankreich Animation

Italiano :

Programma di quattro cortometraggi. 40 min.



da 3 anni

Diretto da Meike Fehre, Sabine Dully

Germania, Francia animazione

Espanol :

Programa de cuatro cortometrajes. 40 min.



a partir de 3 años

Dirigido por Meike Fehre, Sabine Dully

Alemania, Francia animación

L’événement Cinéma les Templiers La petite fanfare de Noël suivi d’une collation Montélimar a été mis à jour le 2025-11-05 par Montélimar Tourisme Agglomération