Cinéma Les Templiers La séance maudite Exit 8 Place du Temple Montélimar

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-28 20:30:00

fin : 2025-10-28 22:30:00

2025-10-28

La séance maudite, notre rendez-vous mensuel autour du cinéma de genre avec Exit 8

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

La séance maudite, our monthly meeting on genre cinema with Exit 8

German :

La séance maudite, unser monatliches Treffen rund um das Genrekino mit Exit 8

Italiano :

La séance maudite, il nostro incontro mensile sul cinema di genere con Exit 8

Espanol :

La séance maudite, nuestro encuentro mensual sobre cine de género con Exit 8

L’événement Cinéma Les Templiers La séance maudite Exit 8 Montélimar a été mis à jour le 2025-09-05 par Montélimar Tourisme Agglomération