Cinéma Les Templiers La séance maudite Exit 8 Place du Temple Montélimar

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-10-28 20:30:00
fin : 2025-10-28 22:30:00
2025-10-28
La séance maudite, notre rendez-vous mensuel autour du cinéma de genre avec Exit 8
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
La séance maudite, our monthly meeting on genre cinema with Exit 8
German :
La séance maudite, unser monatliches Treffen rund um das Genrekino mit Exit 8
Italiano :
La séance maudite, il nostro incontro mensile sul cinema di genere con Exit 8
Espanol :
La séance maudite, nuestro encuentro mensual sobre cine de género con Exit 8
L’événement Cinéma Les Templiers La séance maudite Exit 8 Montélimar a été mis à jour le 2025-09-05 par Montélimar Tourisme Agglomération