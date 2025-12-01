Cinéma les Templiers, la séance maudite La Vengeance de la sirène Place du Temple Montélimar
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-12-16 20:45:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
La Vengeance de la sirène (1984)
1h49 vost
Interdit aux -16 ans
Réalisé par Toshiharu Ikeda
Avec Mari Shirato, Jun Eto, Kentarô Shimizu
Japon horreur, policier
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
The Mermaid’s Revenge (1984)
1:49 ? vost
Forbidden for under 16s
Directed by Toshiharu Ikeda
Starring Mari Shirato, Jun Eto, Kentarô Shimizu
Japan horror, thriller
German :
Die Rache der Meerjungfrau (1984)
1h49 ? vost
Verboten für -16 J
Regie: Toshiharu Ikeda
Mit Mari Shirato, Jun Eto, Kentarô Shimizu
Japan Horror, Krimi
Italiano :
La vendetta della sirena (1984)
1h49 ? vost
Vietato ai minori di 16 anni
Diretto da Toshiharu Ikeda
Interpreti: Mari Shirato, Jun Eto, Kentarô Shimizu
Giappone horror, thriller
Espanol :
La venganza de la sirena (1984)
1h49 ? vost
Prohibida para menores de 16 años
Dirigida por Toshiharu Ikeda
Protagonizada por Mari Shirato, Jun Eto, Kentarô Shimizu
Japón terror, thriller
