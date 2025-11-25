Cinéma Les Templiers La séance maudite Les Frissons de l’angoisse Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers La séance maudite Les Frissons de l’angoisse Place du Temple Montélimar mardi 25 novembre 2025.
Cinéma Les Templiers La séance maudite Les Frissons de l’angoisse
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 21:00:00
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Les Frissons de l’angoisse (1975)
2h08 vost
Réalisé par Dario Argento
Avec David Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia
Italie épouvante
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
The Chills (1975)
2:08 ? vost
Directed by Dario Argento
With David Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia
Italy horror
German :
Schauer der Angst (1975)
2h08 ? vost
Regie: Dario Argento
Mit David Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia
Italien Horror
Italiano :
I brividi (1975)
2h08 ? vost
Diretto da Dario Argento
Interpreti: David Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia
Italia horror
Espanol :
Escalofríos (1975)
2h08 ? vost
Dirigida por Dario Argento
Protagonistas David Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia
Italia terror
L’événement Cinéma Les Templiers La séance maudite Les Frissons de l’angoisse Montélimar a été mis à jour le 2025-10-10 par Montélimar Tourisme Agglomération