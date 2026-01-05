Cinéma Les Templiers La séance maudite L’Homme qui voulait savoir Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers La séance maudite L’Homme qui voulait savoir Place du Temple Montélimar mardi 3 mars 2026.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 20:30:00
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03
L’Homme qui voulait savoir (1988)
1h47 vost
Interdit aux -12 ans
Réalisé par George Sluizer
Avec Gene Bervoets, Johanna ter Steege, Bernard-Pierre Donnadieu
Pays-Bas thriller, drame
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
The Man Who Wanted to Know (1988)
1h47 ? vost
Forbidden for under 12s
Directed by George Sluizer
Starring Gene Bervoets, Johanna ter Steege, Bernard-Pierre Donnadieu
Netherlands thriller, drama
