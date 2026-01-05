Cinéma Les Templiers La séance maudite L’Homme qui voulait savoir Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers La séance maudite L’Homme qui voulait savoir

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Début : 2026-03-03 20:30:00

fin : 2026-03-03

2026-03-03

L’Homme qui voulait savoir (1988)

1h47 vost



Interdit aux -12 ans



Réalisé par George Sluizer

Avec Gene Bervoets, Johanna ter Steege, Bernard-Pierre Donnadieu

Pays-Bas thriller, drame

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

The Man Who Wanted to Know (1988)

1h47 ? vost



Forbidden for under 12s



Directed by George Sluizer

Starring Gene Bervoets, Johanna ter Steege, Bernard-Pierre Donnadieu

Netherlands thriller, drama

