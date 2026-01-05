Cinéma Les Templiers La séance maudite L’Homme qui voulait savoir Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers La séance maudite L’Homme qui voulait savoir

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-03-03 20:30:00
2026-03-03

L’Homme qui voulait savoir (1988)
1h47 vost

Interdit aux -12 ans

Réalisé par George Sluizer
Avec Gene Bervoets, Johanna ter Steege, Bernard-Pierre Donnadieu
Pays-Bas thriller, drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

The Man Who Wanted to Know (1988)
1h47 ? vost

Forbidden for under 12s

Directed by George Sluizer
Starring Gene Bervoets, Johanna ter Steege, Bernard-Pierre Donnadieu
Netherlands thriller, drama

