Cinéma Les Templiers La Vague Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers La Vague Place du Temple Montélimar mercredi 12 novembre 2025.
Cinéma Les Templiers La Vague
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-12
La Vague 2h09 vost
Cannes Première 2025
Réalisé par Sebastián Lelio
Avec Daniela López, Lola Bravo, Avril Aurora
Chili comédie dramatique et musicale
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
The Wave 2:09 ? vost
Cannes Premiere 2025
Directed by Sebastián Lelio
Starring Daniela López, Lola Bravo, Avril Aurora
Chile dramatic and musical comedy
German :
Die Welle 2:09 ? vost
Cannes Premiere 2025
Regie: Sebastián Lelio
Mit Daniela López, Lola Bravo, Avril Aurora
Chile Drama und Musikkomödie
Italiano :
L’onda 2h09 ? vost
Anteprima a Cannes 2025
Regia di Sebastián Lelio
Interpreti: Daniela López, Lola Bravo, Avril Aurora
Cile commedia drammatica e musicale
Espanol :
The Wave 2h09 ? vost
Estreno en Cannes 2025
Dirigida por Sebastián Lelio
Protagonistas Daniela López, Lola Bravo, Avril Aurora
Chile comedia dramática y musical
L’événement Cinéma Les Templiers La Vague Montélimar a été mis à jour le 2025-10-08 par Montélimar Tourisme Agglomération