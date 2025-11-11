Cinéma Les Templiers La Vie de château, mon enfance à Versailles Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-24
1h21
à partir de 7 ans
Réalisé par Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
France animation
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
1h21
from age 7
Directed by Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
France animation
German :
1h21
ab 7 Jahren
Regie: Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
Frankreich Animation
Italiano :
1h21
a partire dai 7 anni
Diretto da Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
Francia animazione
Espanol :
1h21
a partir de 7 años
Dirigida por Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
Francia animación
