Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Les Templiers La Vie de château, mon enfance à Versailles Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers La Vie de château, mon enfance à Versailles Place du Temple Montélimar mercredi 24 décembre 2025.

Cinéma Les Templiers La Vie de château, mon enfance à Versailles

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24
fin : 2025-12-30

Date(s) :
2025-12-24

1h21
à partir de 7 ans
Réalisé par Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
France animation
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

1h21
from age 7
Directed by Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
France animation

German :

1h21
ab 7 Jahren
Regie: Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
Frankreich Animation

Italiano :

1h21
a partire dai 7 anni
Diretto da Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
Francia animazione

Espanol :

1h21
a partir de 7 años
Dirigida por Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
Francia animación

L’événement Cinéma Les Templiers La Vie de château, mon enfance à Versailles Montélimar a été mis à jour le 2025-11-06 par Montélimar Tourisme Agglomération