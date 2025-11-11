Cinéma Les Templiers L’Agent secret Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers L’Agent secret

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-01-06

Date(s) :

2025-12-17

Réalisé par Kleber Mendonça Filho

Avec Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido

Brésil policier

2h41 vost



Prix de la mise en scène, Prix d’interprétation masculine, Prix des cinémas art & essai Cannes 2025

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Kleber Mendonça Filho

Starring Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido

Brazil crime thriller

2h41 ? vost



Prix de la mise en scène, Prix d?interprétation masculine, Prix des cinémas art & essai ? Cannes 2025

German :

Regie: Kleber Mendonça Filho

Mit Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido

Brasilien Krimi

2 Std. 41 Min. ? vost



Regiepreis, Preis für den besten Darsteller, Preis der Arthouse-Kinos ? Cannes 2025

Italiano :

Regia di Kleber Mendonça Filho

Interpreti: Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido

Brasile thriller poliziesco

2h41 ? vost



Prix de la mise en scène, Prix d’interprétation masculine, Prix des cinémas art & essai? Cannes 2025

Espanol :

Dirigida por Kleber Mendonça Filho

Protagonistas Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido

Brasil thriller criminal

2h41 ? vost



Prix de la mise en scène, Prix d’interprétation masculine, Prix des cinémas art & essai ? Cannes 2025

L’événement Cinéma Les Templiers L’Agent secret Montélimar a été mis à jour le 2025-11-06 par Montélimar Tourisme Agglomération