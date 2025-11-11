Cinéma Les Templiers L’Agent secret Place du Temple Montélimar
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-12-17
fin : 2025-01-06
2025-12-17
Réalisé par Kleber Mendonça Filho
Avec Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido
Brésil policier
2h41 vost
Prix de la mise en scène, Prix d’interprétation masculine, Prix des cinémas art & essai Cannes 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Kleber Mendonça Filho
Starring Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido
Brazil crime thriller
2h41 ? vost
Prix de la mise en scène, Prix d?interprétation masculine, Prix des cinémas art & essai ? Cannes 2025
German :
Regie: Kleber Mendonça Filho
Mit Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido
Brasilien Krimi
2 Std. 41 Min. ? vost
Regiepreis, Preis für den besten Darsteller, Preis der Arthouse-Kinos ? Cannes 2025
Italiano :
Regia di Kleber Mendonça Filho
Interpreti: Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido
Brasile thriller poliziesco
2h41 ? vost
Prix de la mise en scène, Prix d’interprétation masculine, Prix des cinémas art & essai? Cannes 2025
Espanol :
Dirigida por Kleber Mendonça Filho
Protagonistas Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido
Brasil thriller criminal
2h41 ? vost
Prix de la mise en scène, Prix d’interprétation masculine, Prix des cinémas art & essai ? Cannes 2025
