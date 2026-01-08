Cinéma Les Templiers Le Gâteau du Président Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Le Gâteau du Président Place du Temple Montélimar mercredi 18 février 2026.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-03-03

Date(s) :
2026-02-18

Réalisé par Hasan Hadi
Avec Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat
Irak drame
1h42 vost

Quinzaine des Cinéastes Cannes 2025
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Hasan Hadi
Starring Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat
Iraq drama
1h42 ? vost

Directors’ Fortnight ? Cannes 2025

