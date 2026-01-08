Cinéma Les Templiers Le Gâteau du Président Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Le Gâteau du Président Place du Temple Montélimar mercredi 18 février 2026.
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-18
fin : 2026-03-03
Réalisé par Hasan Hadi
Avec Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat
Irak drame
1h42 vost
Quinzaine des Cinéastes Cannes 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Hasan Hadi
Starring Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat
Iraq drama
1h42 ? vost
Directors’ Fortnight ? Cannes 2025
