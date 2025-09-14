Cinéma Les Templiers Le Mystérieux Regard du flamand rose en avant-première Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Le Mystérieux Regard du flamand rose en avant-première Place du Temple Montélimar dimanche 14 septembre 2025.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : Dimanche 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
1h44 vost
Prix Un Certain Regard Cannes 2025
Réalisé par Diego Cespedes
Avec Tamara Cortes, Matías Catalán, Paula Dinamarca
Chili / drame
Dans le cadre de la sélection Retour de Cannes avec le GNCR
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
1h44 ? vost
Prix Un Certain Regard ? Cannes 2025
Directed by Diego Cespedes
Starring Tamara Cortes, Matías Catalán, Paula Dinamarca
Chile / drama
As part of the Retour de Cannes selection with GNCR
German :
1h44 ? vost
Preis Un Certain Regard ? Cannes 2025
Regie: Diego Cespedes
Mit Tamara Cortes, Matías Catalán, Paula Dinamarca
Chile / Drama
Im Rahmen der Auswahl Retour de Cannes mit dem GNCR
Italiano :
1h44 ? vost
Premio Un Certain Regard ? Cannes 2025
Diretto da Diego Cespedes
Interpreti: Tamara Cortes, Matías Catalán, Paula Dinamarca
Cile / drammatico
Nell’ambito della selezione Retour de Cannes con la GNCR
Espanol :
1h44 ? vost
Premio Un Certain Regard ? Cannes 2025
Dirigida por Diego Céspedes
Protagonizada por Tamara Cortes, Matías Catalán, Paula Dinamarca
Chile / drama
En el marco de la selección Retour de Cannes con el GNCR
L’événement Cinéma Les Templiers Le Mystérieux Regard du flamand rose en avant-première Montélimar a été mis à jour le 2025-07-14 par Montélimar Tourisme Agglomération