Cinéma Les Templiers Le Mystérieux Regard du flamand rose en avant-première Place du Temple Montélimar

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : Dimanche 2025-09-14 18:00:00

fin : 2025-09-14

2025-09-14

1h44 vost

Prix Un Certain Regard Cannes 2025

Réalisé par Diego Cespedes

Avec Tamara Cortes, Matías Catalán, Paula Dinamarca

Chili / drame

Dans le cadre de la sélection Retour de Cannes avec le GNCR

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

1h44 ? vost

Prix Un Certain Regard ? Cannes 2025

Directed by Diego Cespedes

Starring Tamara Cortes, Matías Catalán, Paula Dinamarca

Chile / drama

As part of the Retour de Cannes selection with GNCR

German :

1h44 ? vost

Preis Un Certain Regard ? Cannes 2025

Regie: Diego Cespedes

Mit Tamara Cortes, Matías Catalán, Paula Dinamarca

Chile / Drama

Im Rahmen der Auswahl Retour de Cannes mit dem GNCR

Italiano :

1h44 ? vost

Premio Un Certain Regard ? Cannes 2025

Diretto da Diego Cespedes

Interpreti: Tamara Cortes, Matías Catalán, Paula Dinamarca

Cile / drammatico

Nell’ambito della selezione Retour de Cannes con la GNCR

Espanol :

1h44 ? vost

Premio Un Certain Regard ? Cannes 2025

Dirigida por Diego Céspedes

Protagonizada por Tamara Cortes, Matías Catalán, Paula Dinamarca

Chile / drama

En el marco de la selección Retour de Cannes con el GNCR

