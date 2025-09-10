Cinéma Les Templiers Le Rire et le couteau Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Le Rire et le couteau
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-09-10
fin : 2025-09-18
2025-09-10
3h31 vost
Prix d’interprétation féminine Un Certain Regard Cannes 2025
Réalisé par Pedro Pinho
Avec Sérgio Coragem, Cleo Diára, Jonathan Guilherme
Portugal / drame
Tout public avec avertissement
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
3h31 ? vost
Best actress ? Un Certain Regard ? Cannes 2025
Directed by Pedro Pinho
Starring Sérgio Coragem, Cleo Diára, Jonathan Guilherme
Portugal / drama
All audiences with warning
German :
3h31 ? vost
Preis für die beste weibliche Darstellerin ? Un Certain Regard ? Cannes 2025
Regie: Pedro Pinho
Mit Sérgio Coragem, Cleo Diára, Jonathan Guilherme
Portugal / Drama
Alle Zuschauer mit Vorwarnung
Italiano :
3h31 ? vost
Premio per la migliore attrice? Un Certain Regard ? Cannes 2025
Diretto da Pedro Pinho
Interpreti: Sérgio Coragem, Cleo Diára, Jonathan Guilherme
Portogallo / drammatico
Per tutti i pubblici con avvertenza
Espanol :
3h31 ? vost
Premio a la mejor actriz ? Un Certain Regard ? Cannes 2025
Dirigida por Pedro Pinho
Intérpretes: Sérgio Coragem, Cleo Diára, Jonathan Guilherme
Portugal / drama
Todos los públicos con advertencia
L’événement Cinéma Les Templiers Le Rire et le couteau Montélimar a été mis à jour le 2025-07-14 par Montélimar Tourisme Agglomération