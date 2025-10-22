Cinéma les Templiers Le Secret des mésanges Place du Temple Montélimar

Cinéma les Templiers Le Secret des mésanges

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-22

fin : 2025-11-11

2025-10-22

Film d’animation à partir de 6 ans

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Animated film for ages 6 and up

German :

Animationsfilm ab 6 Jahren

Italiano :

Film d’animazione da 6 anni

Espanol :

Película de animación a partir de 6 años

