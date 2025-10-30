Cinéma Les Templiers Le Secret des mésanges rencontre avec Marie-Emilie Amsallem Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Le Secret des mésanges rencontre avec Marie-Emilie Amsallem

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 17:00:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Le Secret des mésanges 1h17

à partir de 6 ans

Réalisé par Antoine Lanciaux

France animation

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Le Secret des mésanges 1:17

ages 6 and up

Directed by Antoine Lanciaux

France animation

German :

Das Geheimnis der Meisen 1h17

ab 6 Jahren

Regie: Antoine Lanciaux

Frankreich Animation

Italiano :

Il segreto delle tette 1h17

da 6 anni

Diretto da Antoine Lanciaux

Francia animazione

Espanol :

El secreto de las tetas 1h17

a partir de 6 años

Dirigida por Antoine Lanciaux

Francia animación

