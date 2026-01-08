Cinéma les Templiers Le Son des souvenirs Place du Temple Montélimar

Cinéma les Templiers Le Son des souvenirs

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-17

fin : 2026-03-17

2026-02-17

Réalisé par Oliver Hermanus

Avec Josh O’Connor, Paul Mescal, Chris Cooper

États-Unis / drame, romance, historique



2h09 vost



Compétition Cannes 2025

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

