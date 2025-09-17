Cinéma Les Templiers Left-Handed Girl Place du Temple Montélimar

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-09-17

fin : 2025-10-07

2025-09-17

1h48 vost

Semaine de la Critique Cannes 2025

Réalisé par Shih-Ching Tsou

Avec Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma

Taiwan / drame

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

1h48 ? vost

Critics’ Week ? Cannes 2025

Directed by Shih-Ching Tsou

Starring Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma

Taiwan / drama

German :

1h48 ? vost

Semaine de la Critique ? Cannes 2025

Regie: Shih-Ching Tsou

Mit Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma

Taiwan / Drama

Italiano :

1h48 ? vost

Settimana della Critica ? Cannes 2025

Diretto da Shih-Ching Tsou

Interpreti: Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma

Taiwan / drammatico

Espanol :

1h48 ? vost

Semana de la Crítica ? Cannes 2025

Dirigida por Shih-Ching Tsou

Protagonistas Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma

Taiwán / drama

