Cinéma Les Templiers Left-Handed Girl Place du Temple Montélimar

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-09-17
1h48 vost
Semaine de la Critique Cannes 2025
Réalisé par Shih-Ching Tsou
Avec Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma
Taiwan / drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
1h48 ? vost
Critics’ Week ? Cannes 2025
Directed by Shih-Ching Tsou
Starring Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma
Taiwan / drama
German :
1h48 ? vost
Semaine de la Critique ? Cannes 2025
Regie: Shih-Ching Tsou
Mit Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma
Taiwan / Drama
Italiano :
1h48 ? vost
Settimana della Critica ? Cannes 2025
Diretto da Shih-Ching Tsou
Interpreti: Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma
Taiwan / drammatico
Espanol :
1h48 ? vost
Semana de la Crítica ? Cannes 2025
Dirigida por Shih-Ching Tsou
Protagonistas Janel Tsai, Nina Ye, Shi-Yuan Ma
Taiwán / drama
