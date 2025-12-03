Cinéma Les Templiers Les Aigles de la République Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Les Aigles de la République

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-03

Réalisé par Tarik Saleh

Avec Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki

France, Suède thriller

2h09 vost



Compétition Cannes 2025

Festival De l’écrit à l’écran 2025

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Tarik Saleh

Starring Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki

France, Sweden thriller

2:09 ? vost



Competition ? Cannes 2025

Festival De l?écrit à l?écran 2025

German :

Regie: Tarik Saleh

Mit Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki

Frankreich, Schweden Thriller

2:09 ? vost



Wettbewerb ? Cannes 2025

Festival De l’écrit à l’écran 2025

Italiano :

Diretto da Tarik Saleh

Interpreti: Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki

Francia, Svezia thriller

2:09 ? vost



Concorso ? Cannes 2025

Dal copione allo schermo Festival 2025

Espanol :

Dirigida por Tarik Saleh

Protagonistas Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki

Francia, Suecia thriller

2:09 ? vost



Competición ? Cannes 2025

Del guión a la pantalla Festival 2025

