Cinéma Les Templiers Les Aigles de la République Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Les Aigles de la République Place du Temple Montélimar mercredi 3 décembre 2025.
Cinéma Les Templiers Les Aigles de la République
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-09
Date(s) :
2025-12-03
Réalisé par Tarik Saleh
Avec Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki
France, Suède thriller
2h09 vost
Compétition Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Tarik Saleh
Starring Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki
France, Sweden thriller
2:09 ? vost
Competition ? Cannes 2025
Festival De l?écrit à l?écran 2025
German :
Regie: Tarik Saleh
Mit Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki
Frankreich, Schweden Thriller
2:09 ? vost
Wettbewerb ? Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Italiano :
Diretto da Tarik Saleh
Interpreti: Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki
Francia, Svezia thriller
2:09 ? vost
Concorso ? Cannes 2025
Dal copione allo schermo Festival 2025
Espanol :
Dirigida por Tarik Saleh
Protagonistas Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki
Francia, Suecia thriller
2:09 ? vost
Competición ? Cannes 2025
Del guión a la pantalla Festival 2025
L’événement Cinéma Les Templiers Les Aigles de la République Montélimar a été mis à jour le 2025-11-06 par Montélimar Tourisme Agglomération