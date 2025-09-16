Cinéma Les Templiers Les Dents de la mer (1975) Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Les Dents de la mer (1975) Place du Temple Montélimar mardi 16 septembre 2025.
Cinéma Les Templiers Les Dents de la mer (1975)
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-09-16 18:15:00
fin : 2025-09-16
Date(s) :
2025-09-16
2h04 vost
Réalisé par Steven Spielberg
Avec Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss
Etats-Unis / thriller
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
2:04 ? vost
Directed by Steven Spielberg
With Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss
USA / thriller
German :
2:04 ? vost
Regie: Steven Spielberg
Mit Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss
Vereinigte Staaten / Thriller
Italiano :
2h04 ? vost
Diretto da Steven Spielberg
Con Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss
USA / thriller
Espanol :
2h04 ? vost
Dirigida por Steven Spielberg
Con Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss
USA / thriller
L’événement Cinéma Les Templiers Les Dents de la mer (1975) Montélimar a été mis à jour le 2025-07-14 par Montélimar Tourisme Agglomération