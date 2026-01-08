Cinéma Les Templiers Les Dimanches Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Les Dimanches Place du Temple Montélimar mercredi 11 février 2026.
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-24
2026-02-11
Réalisé par Alauda Ruiz de Azua
Avec Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Juan Minujin
Espagne drame
1h58 vost
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Alauda Ruiz de Azua
Starring Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Juan Minujin
Spain drama
1:58 ? vost
