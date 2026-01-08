Cinéma Les Templiers Les Echos du passé Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Les Echos du passé

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-10

2026-02-04

Réalisé par Mascha Schilinski

Avec Hanna Heckt, Lena Urzendowsky, Laeni Geiseler

Allemagne drame

2h29 vost



Prix du Jury Cannes 2025

