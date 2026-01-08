Cinéma Les Templiers Les Echos du passé Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-10
2026-02-04
Réalisé par Mascha Schilinski
Avec Hanna Heckt, Lena Urzendowsky, Laeni Geiseler
Allemagne drame
2h29 vost
Prix du Jury Cannes 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
