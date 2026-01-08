Cinéma Les Templiers Les Echos du passé Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Les Echos du passé Place du Temple Montélimar mercredi 4 février 2026.

Cinéma Les Templiers Les Echos du passé

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-10

Date(s) :
2026-02-04

Réalisé par Mascha Schilinski
Avec Hanna Heckt, Lena Urzendowsky, Laeni Geiseler
Allemagne drame
2h29 vost

Prix du Jury Cannes 2025
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Directed by Mascha Schilinski
Starring Hanna Heckt, Lena Urzendowsky, Laeni Geiseler
Germany drama
2:29 ? vost

Jury Prize ? Cannes 2025

L’événement Cinéma Les Templiers Les Echos du passé Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération