Cinéma Les Templiers Les Filles désir Place du Temple Montélimar mercredi 27 août 2025.
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-08-27
fin : 2025-09-02
2025-08-27
1h33
Quinzaine des Cinéastes Cannes 2025
Réalisé par Prïncia Car
Avec Housam Mohamed, Leïa Haïchour, Lou Anna Hamon
France / drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
1h33
Directors’ Fortnight ? Cannes 2025
Directed by Prïncia Car
With Housam Mohamed, Leïa Haïchour, Lou Anna Hamon
France / drama
German :
1h33
Quinzaine des Cinéastes ? Cannes 2025
Regie: Prïncia Car
Mit Housam Mohamed, Leïa Haïchour, Lou Anna Hamon
Frankreich / Drama
Italiano :
1h33
Quinzaine des Réalisateurs ? Cannes 2025
Diretto da Prïncia Car
Con Housam Mohamed, Leïa Haïchour, Lou Anna Hamon
Francia / dramma
Espanol :
1h33
Quincena de Realizadores ? Cannes 2025
Dirigida por Prïncia Car
Con Housam Mohamed, Leïa Haïchour, Lou Anna Hamon
Francia / drama
