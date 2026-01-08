Cinéma Les Templiers Les Lumières de New York Place du Temple Montélimar

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : 
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-10
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-10

Date(s) :
2026-02-04

Réalisé par Loyd Lee Choi
Avec Fala Chen, Perry Yung, Laith Nakli
États-Unis drame
1h43 vost

Quinzaine des Cinéastes Cannes 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Loyd Lee Choi
Starring Fala Chen, Perry Yung, Laith Nakli
United States drama
1h43 ? vost

Directors’ Fortnight ? Cannes 2025

L’événement Cinéma Les Templiers Les Lumières de New York Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération