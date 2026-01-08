Cinéma Les Templiers Les Lumières de New York Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Les Lumières de New York
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04
fin : 2026-02-10
Date(s) :
2026-02-04
Réalisé par Loyd Lee Choi
Avec Fala Chen, Perry Yung, Laith Nakli
États-Unis drame
1h43 vost
Quinzaine des Cinéastes Cannes 2025
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Loyd Lee Choi
Starring Fala Chen, Perry Yung, Laith Nakli
United States drama
1h43 ? vost
Directors’ Fortnight ? Cannes 2025
L’événement Cinéma Les Templiers Les Lumières de New York Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération