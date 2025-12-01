Cinéma Les Templiers Les Moomins attendent Noël suivi d’un atelier dessins Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Les Moomins attendent Noël suivi d’un atelier dessins Place du Temple Montélimar lundi 22 décembre 2025.
Cinéma Les Templiers Les Moomins attendent Noël suivi d’un atelier dessins
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 10:30:00
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Les Moomins attendent Noël (2017)
1h19
à partir de 3 ans
Réalisé par Jakub Wroński, Ira Carpelan
Finlande, Pologne animation
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
The Moomins are waiting for Christmas (2017)
1h19
ages 3 and up
Directed by Jakub Wro?ski, Ira Carpelan
Finland, Poland animation
German :
Die Moomins warten auf Weihnachten (2017)
1h19
ab 3 Jahren
Regie: Jakub Wro?ski, Ira Carpelan
Finnland, Polen Animation
Italiano :
I Moomins aspettano il Natale (2017)
1h19
da 3 anni
Regia di Jakub Wro?ski, Ira Carpelan
Finlandia, Polonia animazione
Espanol :
Los Moomins están esperando la Navidad (2017)
1h19
a partir de 3 años
Dirigida por Jakub Wroški, Ira Carpelan
Finlandia, Polonia animación
L’événement Cinéma Les Templiers Les Moomins attendent Noël suivi d’un atelier dessins Montélimar a été mis à jour le 2025-11-05 par Montélimar Tourisme Agglomération