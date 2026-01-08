Cinéma Les Templiers Les Voyages de Tereza Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Les Voyages de Tereza

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-24

Date(s) :

2026-02-18

Réalisé par Gabriel Mascaro

Avec Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás

Brésil drame

1h27 vost



Berlinale 2025

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

