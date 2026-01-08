Cinéma Les Templiers Les Voyages de Tereza Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Les Voyages de Tereza Place du Temple Montélimar mercredi 18 février 2026.

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-24

Date(s) :
2026-02-18

Réalisé par Gabriel Mascaro
Avec Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás
Brésil drame
1h27 vost

Berlinale 2025
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Gabriel Mascaro
Starring Denise Weinberg, Rodrigo Santoro, Miriam Socarrás
Brazil drama
1:27 ? vost

Berlinale 2025

