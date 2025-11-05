Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Les Templiers L'Inconnu de la grande arche Place du Temple Montélimar mercredi 5 novembre 2025.

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-05
fin : 2025-12-02

2025-11-05

L’Inconnu de la grande arche 1h46
Un Certain Regard Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025

Réalisé par Stéphane Demoustier
Avec Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau
France drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

L?Inconnu de la grande arche 1h46
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Festival De l?écrit à l?écran 2025

Directed by Stéphane Demoustier
With Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau
France drama

German :

L?Inconnu de la grande arche (Der Unbekannte vom großen Bogen) 1h46
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025

Regie: Stéphane Demoustier
Mit Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau
Frankreich Drama

Italiano :

L’incognita della grande arche 1h46
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Festival de l’écriture à l’écran 2025

Diretto da Stéphane Demoustier
Con Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau
Francia drammatico

Espanol :

L’Inconnu de la grande arche 1h46
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025

Dirigida por Stéphane Demoustier
Protagonistas Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau
Francia drama

