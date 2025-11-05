Cinéma Les Templiers L’Inconnu de la grande arche Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers L’Inconnu de la grande arche
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-05
fin : 2025-12-02
2025-11-05
L’Inconnu de la grande arche 1h46
Un Certain Regard Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Réalisé par Stéphane Demoustier
Avec Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau
France drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
L?Inconnu de la grande arche 1h46
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Festival De l?écrit à l?écran 2025
Directed by Stéphane Demoustier
With Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau
France drama
German :
L?Inconnu de la grande arche (Der Unbekannte vom großen Bogen) 1h46
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Regie: Stéphane Demoustier
Mit Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau
Frankreich Drama
Italiano :
L’incognita della grande arche 1h46
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Festival de l’écriture à l’écran 2025
Diretto da Stéphane Demoustier
Con Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau
Francia drammatico
Espanol :
L’Inconnu de la grande arche 1h46
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Dirigida por Stéphane Demoustier
Protagonistas Claes Bang, Sidse Babett Knudsen, Michel Fau
Francia drama
