Cinéma Les Templiers -L’Ourse et l’oiseau Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers -L’Ourse et l’oiseau Place du Temple Montélimar mercredi 18 février 2026.

Cinéma Les Templiers -L’Ourse et l’oiseau

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-03-01

Date(s) :
2026-02-18

Réalisé par Marie Caudry, Aurore Peuffier, Nina Bisyarina
France, Russie animation
41 min.

à partir de 3 ans
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Directed by Marie Caudry, Aurore Peuffier, Nina Bisyarina
France, Russia animation
41 min.

from 3 years

L’événement Cinéma Les Templiers -L’Ourse et l’oiseau Montélimar a été mis à jour le 2026-01-05 par Montélimar Tourisme Agglomération