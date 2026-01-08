Cinéma Les Templiers -L’Ourse et l’oiseau Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers -L’Ourse et l’oiseau Place du Temple Montélimar mercredi 18 février 2026.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2026-02-18
fin : 2026-03-01
2026-02-18
Réalisé par Marie Caudry, Aurore Peuffier, Nina Bisyarina
France, Russie animation
41 min.
à partir de 3 ans
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Marie Caudry, Aurore Peuffier, Nina Bisyarina
France, Russia animation
41 min.
from 3 years
