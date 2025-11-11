Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Les Templiers Love me tender Place du Temple Montélimar mercredi 10 décembre 2025.

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-30

Date(s) :
2025-12-10

Réalisé par Anna Cazenave Cambet
Avec Vicky Krieps, Antoine Reinartz, Monia Chokri
France drame
2h13

Un Certain Regard Cannes 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Anna Cazenave Cambet
Starring Vicky Krieps, Antoine Reinartz, Monia Chokri
France drama
2h13

Un Certain Regard ? Cannes 2025

German :

Regie: Anna Cazenave Cambet
Mit Vicky Krieps, Antoine Reinartz, Monia Chokri
Frankreich Drama
2h13

Un Certain Regard ? Cannes 2025

Italiano :

Diretto da Anna Cazenave Cambet
Con Vicky Krieps, Antoine Reinartz, Monia Chokri
Francia drammatico
2h13

Un Certain Regard ? Cannes 2025

Espanol :

Dirigida por Anna Cazenave Cambet
Con Vicky Krieps, Antoine Reinartz, Monia Chokri
Francia drama
2h13

Un Certain Regard ? Cannes 2025

