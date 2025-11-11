Cinéma Les Templiers Love me tender Place du Temple Montélimar
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-30
Date(s) :
2025-12-10
Réalisé par Anna Cazenave Cambet
Avec Vicky Krieps, Antoine Reinartz, Monia Chokri
France drame
2h13
Un Certain Regard Cannes 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Anna Cazenave Cambet
Starring Vicky Krieps, Antoine Reinartz, Monia Chokri
France drama
2h13
Un Certain Regard ? Cannes 2025
German :
Regie: Anna Cazenave Cambet
Mit Vicky Krieps, Antoine Reinartz, Monia Chokri
Frankreich Drama
2h13
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Italiano :
Diretto da Anna Cazenave Cambet
Con Vicky Krieps, Antoine Reinartz, Monia Chokri
Francia drammatico
2h13
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Espanol :
Dirigida por Anna Cazenave Cambet
Con Vicky Krieps, Antoine Reinartz, Monia Chokri
Francia drama
2h13
Un Certain Regard ? Cannes 2025
L’événement Cinéma Les Templiers Love me tender Montélimar a été mis à jour le 2025-11-06 par Montélimar Tourisme Agglomération