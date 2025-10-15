Cinéma Les Templiers Lumière pâle sur les collines Place du Temple Montélimar
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-10-15
fin : 2025-11-04
Réalisé par Kei Ishikawa
Avec Suzu Hirose, Fumi Nikaidô, Yoh Yoshida
Japon / drame
2h03 vost
Un Certain Regard Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Kei Ishikawa
Starring Suzu Hirose, Fumi Nikaidô, Yoh Yoshida
Japan / drama
2h03 ? vost
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Festival De l?écrit à l?écran 2025
German :
Regie: Kei Ishikawa
Mit Suzu Hirose, Fumi Nikaidô, Yoh Yoshida
Japan / Drama
2:03 ? vost
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Festival De l’écrit à l’écran 2025
Italiano :
Regia di Kei Ishikawa
Interpreti: Suzu Hirose, Fumi Nikaidô, Yoh Yoshida
Giappone / drammatico
2h03 ? vost
Un Certain Regard? Cannes 2025
Dal copione allo schermo Festival 2025
Espanol :
Dirigida por Kei Ishikawa
Protagonistas Suzu Hirose, Fumi Nikaidô, Yoh Yoshida
Japón / drama
2h03 ? vost
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Del guión a la pantalla Festival 2025
L’événement Cinéma Les Templiers Lumière pâle sur les collines Montélimar a été mis à jour le 2025-09-05 par Montélimar Tourisme Agglomération