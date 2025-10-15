Cinéma Les Templiers Lumière pâle sur les collines Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Lumière pâle sur les collines

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-15

fin : 2025-11-04

2025-10-15

Réalisé par Kei Ishikawa

Avec Suzu Hirose, Fumi Nikaidô, Yoh Yoshida

Japon / drame

2h03 vost

Un Certain Regard Cannes 2025

Festival De l’écrit à l’écran 2025

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Kei Ishikawa

Starring Suzu Hirose, Fumi Nikaidô, Yoh Yoshida

Japan / drama

2h03 ? vost

Un Certain Regard ? Cannes 2025

Festival De l?écrit à l?écran 2025

German :

Regie: Kei Ishikawa

Mit Suzu Hirose, Fumi Nikaidô, Yoh Yoshida

Japan / Drama

2:03 ? vost

Un Certain Regard ? Cannes 2025

Festival De l’écrit à l’écran 2025

Italiano :

Regia di Kei Ishikawa

Interpreti: Suzu Hirose, Fumi Nikaidô, Yoh Yoshida

Giappone / drammatico

2h03 ? vost

Un Certain Regard? Cannes 2025

Dal copione allo schermo Festival 2025

Espanol :

Dirigida por Kei Ishikawa

Protagonistas Suzu Hirose, Fumi Nikaidô, Yoh Yoshida

Japón / drama

2h03 ? vost

Un Certain Regard ? Cannes 2025

Del guión a la pantalla Festival 2025

