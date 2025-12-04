Cinéma Les Templiers Magellan Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Magellan

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-02-03

Date(s) :

2025-12-31

Réalisé par Lav Diaz

Avec Gael García Bernal, Roger Alan Koza, Dario Yazbek Bernal

Espagne, Portugal, Philippines drame

2h43 vost

Cannes Premières 2025

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Directed by Lav Diaz

Starring Gael García Bernal, Roger Alan Koza, Dario Yazbek Bernal

Spain, Portugal, Philippines drama

2h43 ? vost

Cannes Premiere 2025

L’événement Cinéma Les Templiers Magellan Montélimar a été mis à jour le 2025-12-02 par Montélimar Tourisme Agglomération