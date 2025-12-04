Cinéma Les Templiers Magellan Place du Temple Montélimar
Cinéma Les Templiers Magellan Place du Temple Montélimar mercredi 31 décembre 2025.
Cinéma Les Templiers Magellan
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-02-03
Date(s) :
2025-12-31
Réalisé par Lav Diaz
Avec Gael García Bernal, Roger Alan Koza, Dario Yazbek Bernal
Espagne, Portugal, Philippines drame
2h43 vost
Cannes Premières 2025
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Lav Diaz
Starring Gael García Bernal, Roger Alan Koza, Dario Yazbek Bernal
Spain, Portugal, Philippines drama
2h43 ? vost
Cannes Premiere 2025
L’événement Cinéma Les Templiers Magellan Montélimar a été mis à jour le 2025-12-02 par Montélimar Tourisme Agglomération