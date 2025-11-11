Cinéma Les Templiers Mektoub, my love canto due Place du Temple Montélimar
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-23
2025-12-10
Réalisé par Abdellatif Kechiche
Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Jessica Pennington
France comédie dramatique
2h14
Compétition Festival de Locarno 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Abdellatif Kechiche
Starring Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Jessica Pennington
France comedy-drama
2h14
Competition ? Locarno Festival 2025
German :
Regie: Abdellatif Kechiche
Mit Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Jessica Pennington
Frankreich dramatische Komödie
2h14
Wettbewerb ? Festival von Locarno 2025
Italiano :
Diretto da Abdellatif Kechiche
Interpreti: Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Jessica Pennington
Francia commedia-drammatico
2h14
Concorso ? Festival di Locarno 2025
Espanol :
Dirigida por Abdellatif Kechiche
Protagonistas Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Jessica Pennington
Francia comedia-drama
2h14
¿En competición? Festival de Locarno 2025
