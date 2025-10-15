Cinéma Les Templiers Météors Place du Temple Montélimar
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-28
2025-10-15
Réalisé par Hubert Charuel et Claude Le Pape
Avec Paul Kircher, Idir Azougli, Salif Cissé
France / drame
1h48
Un Certain Regard Cannes 2025
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Directed by Hubert Charuel and Claude Le Pape
Starring Paul Kircher, Idir Azougli, Salif Cissé
France / drama
1h48
Un Certain Regard ? Cannes 2025
German :
Regie: Hubert Charuel und Claude Le Pape
Mit Paul Kircher, Idir Azougli, Salif Cissé
Frankreich / Drama
1h48
Un Certain Regard ? Cannes 2025
Italiano :
Regia di Hubert Charuel e Claude Le Pape
Interpreti: Paul Kircher, Idir Azougli, Salif Cissé
Francia / drammatico
1h48
Un Certain Regard? Cannes 2025
Espanol :
Dirigida por Hubert Charuel y Claude Le Pape
Protagonistas Paul Kircher, Idir Azougli, Salif Cissé
Francia / drama
1h48
Un Certain Regard ? Cannes 2025
