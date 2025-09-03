Cinéma Les Templiers Miroirs n°3 Place du Temple Montélimar
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-03
fin : 2025-09-16
Date(s) :
2025-09-03
1h26 vost
Quinzaine des Cinéastes Cannes 2025
Réalisé par Christian Petzold
Avec Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt
Allemagne / drame
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
1h26 ? vost
Directors’ Fortnight ? Cannes 2025
Directed by Christian Petzold
With Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt
Germany / drama
German :
1h26 ? vost
Quinzaine des Cinéastes ? Cannes 2025
Regie: Christian Petzold
Mit Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt
Deutschland / Drama
Italiano :
1h26 ? vost
Quinzaine des Réalisateurs ? Cannes 2025
Diretto da Christian Petzold
Con Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt
Germania / drammatico
Espanol :
1h26 ? vost
Quincena de Realizadores ? Cannes 2025
Dirigida por Christian Petzold
Con Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt
Alemania / drama
