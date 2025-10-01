Cinéma les Templiers Nino Place du Temple Montélimar

Cinéma les Templiers Nino
Place du Temple Montélimar

Cinéma les Templiers Nino

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-01

Dans trois jours, Nino devra affronter une grande épreuve. D’ici là, les médecins lui ont confié deux missions. Deux impératifs qui vont mener le jeune homme à travers Paris, le pousser à refaire corps avec les autres et avec lui-même.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English:

In three days, Nino will face a major test. Between now and then, the doctors have given him two missions. Two imperatives that will take the young man across Paris, pushing him to? become one with others and with himself.

German:

In drei Tagen muss sich Nino einer großen Prüfung stellen. Bis dahin haben ihm die Ärzte zwei Aufgaben gestellt. Die beiden Aufgaben führen den jungen Mann durch Paris und zwingen ihn, wieder mit sich und anderen eins zu werden.

Italiano:

Tra tre giorni, Nino dovrà affrontare una prova importante. Da qui ad allora, i medici gli hanno affidato due missioni. Due imperativi che porteranno il giovane attraverso Parigi, spingendolo a riscoprire il suo rapporto con gli altri e con se stesso.

Espanol:

Dentro de tres días, Nino se enfrenta a una gran prueba. De aquí a entonces, los médicos le han encomendado dos misiones. Dos imperativos que llevarán al joven por todo París, empujándole a… redescubrir su relación con los demás y consigo mismo.

